Arezzo, 23 settembre 2025 – Sansepolcro RESISTE: un pomeriggio per riaffermare pace, libertà e democrazia

Sansepolcro, città medaglia d'argento al valore militare per la Resistenza, torna a riaffermare con forza i valori che l'hanno resa simbolo di coraggio e libertà.

Sabato 27 settembre alle ore 15.30, nella Sala del Consiglio Comunale, si terrà l'iniziativa pubblica “Sansepolcro rESISTE – Custodi della nostra storia”, promossa dal gruppo consiliare del Partito Democratico.

Un appuntamento per comprendere, non per odiare.

Sarà un pomeriggio di memoria e consapevolezza, in cui verranno ricordati i fatti della Resistenza e ribadita la necessità di difendere i valori fondanti della nostra comunità: pace, nonviolenza, libertà, democrazia inclusione.

“Conoscere è l'unico modo per non cadere nella trappola dell'odio e per restare custodi della nostra storia”, dichiarano gli organizzatori.

L'incontro sarà anche occasione per condividere e sottoscrivere la mozione a tutela della dignità della Sala del Consiglio Comunale e dei valori costituzionali, un impegno concreto per difendere la memoria e opporsi a chi prova a intaccarne il significato.

La cittadinanza è invitata a partecipare.