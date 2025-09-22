Arezzo, 22 settembre 2025 – “Parcheggio Rossellino, ennesimo scempio ambientale”.

Nota del consigliere comunale Michele Menchetti.

“Ancora una volta sono stati abbattuti alcuni alberi in città, stavolta al parcheggio Rossellino.

Questa Giunta conferma la scarsissima sensibilità verso l'ambiente e continua imperterrita nell'abbattimento degli alberi, il tutto sempre caratterizzato dall'inesistenza di un'informazione preventiva alla cittadinanza, dalla posticipazione a non si sa quando di un'adeguata compensazione arborea, e dalla scarsa pubblicizzazione della relazione di un agronomo che attesta la pericolosità delle piante e ne certifichi la necessità di abbattimento.

E' quella degli abbattimenti selvaggi una prassi - ahimè - comune ad Arezzo, tanto che possiamo anche avventurarci nell'anticipare le giustificazioni che proveranno a far digerire agli aretini.

Certamente ci diranno che tutto ciò è stato fatto per la nostra sicurezza, che in fondo si tratta “solamente” di pochi alberi, che ci sono in ballo i finanziamenti europei e non si poteva fare altrimenti.

Infine ci diranno che è prevista una compensazione arborea ma non si sa se e quando verrà attuata. Ai posteri l'ardua sentenza.

Ultima cosa: questa amministrazione nel 2021 si è vantata di aver aderito al Green City Accord (Patto per le Città Verdi) che “è un accordo dell'Unione Europea che mira a migliorare la sostenibilità urbana, includendo tra i suoi obiettivi prioritari la piantagione e la cura di nuovi alberi, il ripristino e l'ampliamento delle aree verdi urbane, e la tutela degli ecosistemi locali”.