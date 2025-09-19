Arezzo, 19 settembre 2025 – Treni regionali sulla direttissima. Ceccarelli e De Robertis (Pd): “ART ufficializzi la proroga annunciata per il transito dei treni regionali fino alla consegna dei nuovi materiali con velocità superiori ai 200 Kmh”

“Siamo felici di apprendere dalla stampa che l'Agenzia che regola il trasporto ferroviario ART disporrà la proroga del termine fissato per consentire ai treni regionali e interregionali di continuare a utilizzare la linea Direttissima, almeno fino all'arrivo dei nuovi mezzi, capacità di velocità superiori ai 200 kmh, in coerenza con gli impegni contrattuali assunti dalla Regione con Trenitalia”. Con queste parole, il capogruppo Pd in ​​Consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli e la presidente della commissione infrastrutture e trasporti Lucia De Robertis, intervengono sulla questione del materiale rotabile necessario per garantire la prosecuzione del servizio regionale sulla tratta Av. “La Regione è impegnata da tempo a pretendere che questo avvenga – spiegano Ceccarelli e De Robertis – e ora ci aspettiamo che il presidente di Art, dopo le dichiarazioni alla stampa faccia seguire in tempi celeri una comunicazione a Regione Toscana, Trenitalia e Rfi, per formalizzare quanto annunciato, ovvero la deroga della scadenza stabilita dalla delibera ART 178/204. Dal momento che i nuovi treni, già acquistati dalla Regione Toscana nel contratto stipulato nel 2019 – spiegano Ceccarelli e De Robertis - sono in notevole ritardo nella consegna da parte di Trenitalia e saranno disponibili tutti entro la metà del 2027, occorre che la proroga sia tale da garantire che gli effetti della delibera ART si producano solo dopo questo termine, al fine di evitare disagi ai cittadini che utilizzano il servizio pubblico regionale”.