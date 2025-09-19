Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Politica
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sondaggio elezioni ToscanaCorruzioneSagre ToscanaMuore a 17 anniPaesi da visitare: UmbriaCocaina
Acquista il giornale
PoliticaSabato 20 settembre inaugurazione del punto elettorale di Giovanni Grasso
19 set 2025
REDAZIONE POLITICA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Politica
  3. Sabato 20 settembre inaugurazione del punto elettorale di Giovanni Grasso

Sabato 20 settembre inaugurazione del punto elettorale di Giovanni Grasso

Lo spazio di incontro e confronto è in via Giovanni Acuto, vicino all'ospedale San Donato

grasso

grasso

Arezzo, 19 settembre 2025 –  Sabato 20 settembre inaugurazione del punto elettorale di Giovanni Grasso

Lo spazio di incontro e confronto è in via Giovanni Acuto, vicino all'ospedale San Donato

Sabato 20 settembre alle 17 Giovanni Grasso, candidato al consiglio regionale nella lista “Casa Riformista – Giani Presidente”, inaugura il suo punto elettorale, che si trova in via Giovanni Acuto 13/C. "Non sarà solo un'apertura, ma l'inizio di un percorso da vivere insieme a cittadini ed elettori, con ascolto, idee e speranza. Dopo il taglio del nastro, ci sarà un aperitivo per brindare a questo mio nuovo cammino". Sempre al punto elettorale di via Giovanni Acuto martedì 23 settembre alle 11 Giovanni Grasso illustrerà alla stampa i temi della sua candidatura.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata