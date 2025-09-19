Arezzo, 19 settembre 2025 – Sabato 20 settembre inaugurazione del punto elettorale di Giovanni Grasso
Lo spazio di incontro e confronto è in via Giovanni Acuto, vicino all'ospedale San Donato
Sabato 20 settembre alle 17 Giovanni Grasso, candidato al consiglio regionale nella lista “Casa Riformista – Giani Presidente”, inaugura il suo punto elettorale, che si trova in via Giovanni Acuto 13/C. "Non sarà solo un'apertura, ma l'inizio di un percorso da vivere insieme a cittadini ed elettori, con ascolto, idee e speranza. Dopo il taglio del nastro, ci sarà un aperitivo per brindare a questo mio nuovo cammino". Sempre al punto elettorale di via Giovanni Acuto martedì 23 settembre alle 11 Giovanni Grasso illustrerà alla stampa i temi della sua candidatura.