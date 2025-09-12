Regionali, Massimo Mugnai si candica con "È ORA! Per Tomasi presidente"

Arezzo, 12 settembre 2025 – «È con senso di responsabilità e spirito di servizio che ho accettato la proposta della lista civica "È ORA! Per Tomasi presidente" di candidarmi alle prossime elezioni regionali» dice Massimo Mugnai.

«Questa decisione matura dall'esperienza acquisita in sei anni di mandato come consigliere comunale, un periodo durante il quale ho compreso il significato di mettersi a disposizione dei cittadini per rispondere alle loro necessità, dalle più semplici alle più complesse.

Il mio percorso di vita è sempre stato guidato dal desiderio di servire il prossimo con gratuità: inizialmente con il servizio civile presso la Caritas diocesana, in seguito come educatore nell'oratorio della mia comunità, dove ho avuto il privilegio di accompagnare la crescita di centinaia di giovani che ancora ricordo con grande piacere. Oggi, come insegnante, ritrovo i loro figli e mi impegno a trasmettere loro il medesimo entusiasmo per la vita.

Tale vocazione al servizio è proseguita all'interno dell'associazione Casa Betlemme, a sostegno della vita e delle famiglie e come presidente dell'associazione Unici e Uniti, per la promozione della cultura. Ma prima di tutto, vi è il servizio alla mia famiglia, che considero il dono più prezioso che Dio mi ha fatto.

Ho scelto di intraprendere questo nuovo percorso con l'obiettivo di rendere ancora più incisivo ed efficace il mio contributo per la comunità del Valdarno e dell'intera provincia di Arezzo.

Ci sono tante idee e tante proposte concrete da realizzare!

Sono consapevole che il cammino che ci attende sarà impegnativo, ma nutro la profonda convinzione che, percorrendolo insieme, sapremo renderlo un'esperienza ricca e affascinante».

Massimo Mugnai