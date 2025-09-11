Arezzo, 11 settembre 2025 – «Ex scuola materna di Battifolle, quale futuro per quest’immobile comunale?»

Nota del consigliere comunale Michele Menchetti.

«Dal 2019 nella frazione di Battifolle non c’è più la scuola materna per cui l’edificio che la ospitava è inutilizzato e vuoto da allora.

Nella seduta dell’11 settembre 2025 del Consiglio comunale di Arezzo ho riportato all’attenzione di Sindaco e Giunta la (non) vicenda dell’immobile di proprietà comunale inutilizzato, sito appunto in località Battifolle, vale a dire l’ennesimo di una lunga lista di immobili comunali abbandonati.

Nella risposta alla mia prima interrogazione sull’argomento del 19 aprile 2021 avevo ricevuto una relazione scritta degli uffici tecnici comunali datata giugno 2021 in cui si metteva nero su bianco lo stato di buona salute dell’immobile, suggerendo di fatto la possibilità di un immediato utilizzo, e la promessa che l’Amministrazione avrebbe messo l’immobile a disposizione della comunità tramite apposito bando di gara.

Dal 2019 al 2025 non è avvenuto nulla di tutto ciò, tranne l’utilizzo dell’edificio come seggio elettorale per le varie consultazioni.

Nel Consiglio comunale del 16 maggio 2025 è stata bocciata dalla maggioranza la mia proposta - depositata il 22 marzo 2024 - di rivalorizzare l’immobile comunale di Battifolle attraverso il potenziamento dell’offerta dei servizi educativi, in special modo dei nidi d’infanzia comunali, attraverso l’insediamento in questo immobile di un asilo nido comunale.

In sostanza la risposta dell’Amministrazione alla comunità di Battifolle da me auspicata è un recente bando che scadrà il 30 settembre 2025. Nessun altro sforzo fatto, nessun’altra idea. Una non risposta dell’Amministrazione alla frazione di Battifolle che testimonia ancora una volta come in tutti questi anni da Palazzo comunale abbiano di fatto ignorato l’esistenza di questo immobile di proprietà comunale abbandonato a sé stesso.