Arezzo, 24 agosto 2025 – Medioetruria, Casucci (Noi Moderati): “Si acceleri per Rigutino, la Regione sia coerente”

Il consigliere regionale: “Creti non è una soluzione praticabile per la stazione ad Alta velocità, adesso occorre una decisione definitiva”

Firenze – “Rigutino è l’unica soluzione possibile visto che Creti non è praticabile. Chiediamo alla Regione di mantenere una posizione coerente”.

A dirlo è il consigliere regionale di Noi Moderati, Marco Casucci, relativamente alla localizzazione della stazione ad Alta velocità nell’Aretino.

“No a Creti perché ci sono problemi di rischio idraulico, un aggravio di costi per la viabilità provinciale da adeguare e potenziare, da verificare anche la fattibilità in ordine alle caratteristiche geologiche dell’area Creti-Cortona interessata dalla bonifica della Val di Chiana – ricorda il consigliere regionale Casucci -. Rfi ipotizza un nuovo collegamento stradale di 350 m per collegare la stazione alla strada provinciale 28. Ma è stato fatto notare ad Rfi che la Sp28, unica via di collegamento dalla stazione Medioetruria alle strade di scorrimento, ha una carreggiata ristretta con evidenti criticità negli scambi con mezzi pesanti e bus pubblici e privati. Non è stata presa in considerazione la Sr 71 che, in ogni caso, concorre al collegamento con la stazione “Valdichiana” sia in direzione Arezzo che in direzione Perugia.”

“Si vada avanti con il progetto Rigutino ma si arrivi ad una decisione definitiva nel più breve tempo possibile perché i territori hanno bisogno di certezze. Stop a discussioni e polemiche e via ai cantieri – aggiunge Casucci -. Un progetto che, una volta vinte le elezioni regionali, saremo noi del Centrodestra a seguire e concretizzare.”

“Sollecito anche interventi adeguati e celeri per le due stazioni della Valdichiana, Camucia e Terontola che versano in condizioni fatiscenti. Lavori risultano previsti per Terontola per il 2028 ma ritengo che possano anche essere anticipati, e che si arrivi quanto prima anche ad un progetto per il rifacimento ex novo della stazione di Camucia - chiede il consigliere Casucci -. Ma anche migliori infrastrutture che si snodino dall’Umbria verso Rigutino anche con i nuovi progetti delle varianti da Camucia verso Castiglion Fiorentino e poi Rigutino, indispensabili per una migliore viabilità in Valdichiana.”