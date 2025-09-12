Elezioni regionali, Alessandro Caneschi si presenta

Arezzo, 12 settembre 2025 – Presentazione del candidato Alessandro Caneschi alle elezioni regionali

Il Partito Democratico di Arezzo invita la cittadinanza a partecipare alla presentazione ufficiale del candidato Alessandro Caneschi alle prossime elezioni regionali, in programma il 12 e 13 ottobre 2025.

L'iniziativa si terrà sabato 13 settembre alle ore 11,30 presso il mercato di viale Giotto, davanti al bar Giotto, dove sarà allestito il gazebo del PD.

Sarà l'occasione per incontrare da vicino Alessandro Caneschi, conoscere le sue proposte per la Toscana e condividere idee e progetti per il futuro della nostra comunità.