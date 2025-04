Data elezioni regionali in Toscana, Giani: “Sbagliato andare a votare nel periodo di allerte meteo”

Firenze, 11 aprile 2025 – Meglio anticipare il voto regionale per non incappare in allerte meteo? Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, interviene sul tema della possibile data delle elezioni regionali durante un’intervista mattutina a Controradio: “Ci sarà da coordinarsi con i presidenti delle Regioni e questo lo faremo – ha spiegato il presidente –; c’è da tenere conto che a Firenze le alluvioni nella storia sono avvenute quasi sempre tra ottobre e novembre. L’anno scorso ottobre è stato caratterizzato da due emergenze regionali, poi diventate nazionali. Ottobre e novembre sono i più piovosi, andare a votare con l'allerta arancione o rossa sarebbe sbagliato". Ad ogni modo, ha chiarito, "ci ragioneremo sopra per omogeneizzare la decisione con le cinque regioni che vanno al voto, ma a mio giudizio se si votasse a fine settembre o al massimo la prima settimana di ottobre sarebbe consigliabile".

Ma Giani parla anche dell’ipotesi campo largo: “Io ho molta fiducia nel lavoro di tessitura per costruire la grande alleanza del campo largo, che da Italia Viva possa portare ai 5 Stelle su un piano non solo regionale, ma anche nazionale, perché poi possa essere base di lavoro verso le elezioni politiche che ci saranno nel 2027, fatto dalla segretaria Schlein. E a lei mi rimetto”, ha poi aggiunto Giani sempre a Controradio.

Durante l'intervista si è parlato anche di possibili candidature alternative rispetto all'attuale governatore, dal segretario dem della Toscana, Emiliano Fossi, al deputato Marco Furfaro. Indiscrezioni, ha sottolineato Giani, che "sinceramente mi lasciano indifferente. Io tanto da lavorare sui problemi e quindi mi sto applicando sui temi e sulle cose da fare”.