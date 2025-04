Elezioni regionali in Toscana, Giani: ‘Decideremo la data del voto il 18 maggio’

Firenze, 9 aprile 2025 - Sulle prossime elezioni regionali in Toscana? “Io potrei già decidere la data”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che così ridimensiona la ridda di ipotesi sul rinvio del voto e manda un messaggio molto chiaro: sulla convocazione delle prossime elezioni, statuto alla mano, sarà lui a decidere, in assenza di altre novità da Roma. Nel 2020 lo slittamento, in pieno Covid, fu incardinato con un decreto legge del governo.

L'idea comunque è di trovare un punto di caduta insieme agli altri governatori in scadenza di mandato, ad eccezione del Veneto, che limita per legge la finestra elettorale fra il 15 aprile e il 15 giugno.

Una circostanza che, osserva Giani, alimenta i dubbi interpretativi e le riflessioni del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ma solo appunto su questo caso specifico. Uno snodo decisivo per la Toscana e le altre giunte in scadenza sarà, dunque, il Festival delle Regioni a maggio che, quest'anno, si terrà a Venezia dal 18 al 20 maggio. "Siccome quella sarà la riunione in cui parteciperanno tutti i presidenti di Regione - ricorda Giani, - il 18 maggio si deciderà una data condivisa, sempre che non accadano altre cose prima".