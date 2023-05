Ballottaggi elezioni comunali 2023, oggi si torna al voto: le sfide a Pisa, Siena, Massa e Terni

Firenze, 28 maggio 2023 – Tre capoluoghi di provincia in Toscana e uno in Umbria andranno al ballottaggio. Sono Pisa, Siena, Massa e Terni. Sfide del secondo turno anche a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, Pietrasanta, in provincia di Lucca, Pescia, in provincia di Pistoia e Umbertide, in provincia di Perugia. Al primo turno le elezioni hanno coinvolto 22 città toscane. Oggi, domenica 28 maggio, si torna dunque a votare dalle 7 alle 23, e lunedì 29 maggio, dalle 7 alle 15. Ecco le sfide principali in Toscana e Umbria e come si vota.

A Pisa il sindaco uscente sostenuto dalla coalizione unitaria di centrodestra, Michele Conti, ha mancato l'affermazione al primo turno per una manciata di voti, fermandosi al 49,9%. A sfidarlo ci sarà il candidato di Pd e M5s, Paolo Martinelli, che ha ottenuto il 41,1% di consensi. Conti ha ottenuto oltre 20mila voti e può contare su un vantaggio di circa 3.500 voti rispetto al suo avversario. Decisivo per riaprire la partita in vista del secondo turno sarà il 7% conquistato dal consigliere comunale ed esponente della sinistra radicale, Francesco 'Ciccio' Auletta.

Nella città del Palio la candidata della coalizione di centrodestra, Nicoletta Fabio, che al primo turno ha ottenuto il 30,5%, sfiderà la candidata di dem e Si, Anna Ferretti, arrivata al ballottaggio con il 28,8% di consensi. Ago della bilancia Fabio Pacciani, arrivato terzo con il 22,6% delle preferenze, sostenuto da sette liste civiche. Una di queste, Siena Civitas, ha annunciato il proprio sostegno a Nicoletta Fabio.

A Massa il sindaco uscente, Michele Persiani, sostenuto da Lega e Forza Italia, ha ottenuto al primo turno il 35,4% dei consensi. Il candidato di Fratelli d'Italia, Michele Guidi, si è piazzato terzo con il 20%. Persiani andrà al ballottaggio contro Enzo Romolo Ricci, sostenuto da Pd e Si-Ev, che ha ottenuto il 30% di consensi. Il centrosinistra potrà contare sull'appoggio di Daniela Bennati di M5s e Unione popolare con il 5,4% di voti.

Orlando Masselli, assessore uscente di Fratelli d'Italia, candidato scelto dal centrodestra, al primo turno ha ottenuto il 35,81%, mentre si è fermato al 28,14% Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, patron di Unicusano e coordinatore nazionale di Alternativa Popolare. Il centrosinistra, con il candidato José Maria Kenny, sostenuto da Pd, Civici Sinistra e Verdi e dalla lista del candidato, si è fermato a poco meno del 22%. Sotto all'11% il candidato del Movimento 5 stelle.

Per il secondo turno delle elezioni amministrative 2023 si vota domenica 28 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 29 maggio dalle 7 alle 15. Gli scrutini inizieranno non appena verranno chiusi i seggi e i risultati arriveranno nella tarda serata di lunedì.

Sulla scheda del ballottaggio ci saranno i nomi dei due candidati che al primo turno hanno ottenuto più voti. La preferenza si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

Vince chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, vince il candidato collegato alla lista o al gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato primo cittadino il più anziano fra i due sfidanti.