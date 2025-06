Arezzo, 12 giugno 2025 – “Cassonetti dei rifiuti pieni: Arezzo si fa carico dei problemi impiantistici di altre province?”. La dichiarazione dei consiglieri comunali di Scelgo Arezzo Marco Donati e Valentina Sileno

"A seguito di alcuni disservizi legati al servizio di raccolta dei rifiuti in via Lorenzo De Giudici e in altre zone della città e dopo una nostra segnalazione abbiamo appreso che alcuni possibili disagi potrebbero essere derivati ​​da problemi impiantistici verificatisi fuori dal Comune di Arezzo e riverberatisi sul conferimento nell'impianto di San Zeno. Tutto questo non solo ci preoccupa ma ci spinge a chiedere nuovamente all'amministrazione Ghinelli di verificare con il gestore alcune criticità nel servizio di raccolta. Nel recente Consiglio Comunale non ci aveva convinto la risposta dell'assessore Sacchetti all'interrogatorio con cui abbiamo messo in risalto varie problematiche.