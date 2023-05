Elezioni comunali 2023 a Pisa, risultati in diretta

Pisa, 15 maggio 2023 – Elezioni comunali 2023, ecco i risultati in diretta per la provincia di Pisa. Centrodestra con Michele Conti in vantaggio, ma c’è il rischio ballottaggio. L’affluenza definitiva si attesta al 56,5% in calo rispetto alla precedente tornata elettorale (58,4%).

Ore 19:18. Comune di Pisa, 24 sezioni scrutinate su 86. Michele Conti, centrodestra, è ancora in vantaggio (51,3%) su Paolo Martinelli, centrosinistra (40,6%).

Ore 19:02. Comune di Pisa, 16 sezioni scrutinate su 86. Michele Conti, centrodestra, è in vantaggio (50,52%) su Paolo Martinelli, centrosinistra (41,25%).

Ore 18:28. Nel comune di Pisa 10 sezioni scrutinate su 86. Michele Conti, centrodestra, è in vantaggio (51,09%) su Paolo Martinelli, centrosinistra (40,89%).

Ore 17:56. Manuela Del Grande, sostenuta dalla coalizione di centrodestra, è la nuova sindaca del comune di Santa Maria a Monte.

Ore 17:43. Nel comune di Pisa 1 sezione scrutinata su 86. Michele Conti (48,8%) è al momento in vantaggio su Paolo Martinelli (44,31%).

Ore 17:12. Francesco Auriemma, lista civica, è il nuovo sindaco di Montecatini Val di Cecina.

Ore 16:23. Nel comune di Montecatini Val di Cecina 1 sezione scrutinata su 3. Francesco Auriemma, lista civica, è in vantaggio (78,5%), seguito da Nadia Giannelli, centrosinistra, (20,0%) e da Emanuele Giovannini, centrodestra, (1,4%).

Ore 15:51. L’affluenza definitiva nei comuni: a Pisa 56,4% (precedente 58,5%), Montecatini Val di Cecina 70,8% (precedente 65,9%), Santa Maria a Monte 55,4% (precedente 56,3%).

Ore 15:24. Ancora zero sezioni scrutinate.

Ore 15. Urne chiuse, inizia lo spoglio delle schede.

In caso nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno), i cittadini torneranno a votare per il ballottaggio domenica 28 e lunedì 29 maggio per un nuovo confronto tra i due candidati più votati.