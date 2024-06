Elezioni, chiamati alle urne 340mila pisani: duello Europee tra Ceccardi e Mazzeo

Pisa, 8 giugno 2024 – Ci siamo. Dopo oltre un mese di campagna elettorale, per la verità senza toni particolarmente aspri, si vota. Oggi (15-23) e domani (7-23) circa 340 mila elettori della provincia di Pisa saranno chiamati a scegliere i propri rappresentanti nel Parlamento europeo, ma moltissimi di loro anche a decretare i sindaci e la composizione dei consigli comunali (sono 26 in provincia i Comuni chiamati al voto amministrativo).

Partiamo dalle europee: i pisani in corsa sono solo 4, ma per solo due di loro l’obiettivo è possibile se riescono a convincere anche gli elettori di Lazio, Umbria e Marche (circoscrizione Italia centrale). Susanna Ceccardi, eurodeputata uscente della Lega, va a caccia del bis e l’obiettivo è alla sua portata ma dovrà guardarsi le spalle dall’outsider Roberto Vannacci: il generale corre infatti da indipendente nelle liste del Carroccio su espressa volontà di Matteo Salvini. Ceccardi ieri ha chiuso la sua campagna elettorale incontrando gli elettori a Pisa, Pontedera e a San Giuliano Terme. Sogna il pass per l’Europa, Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale e candidato del Pd, che punta al quinto posto per provare a sfruttare il traino di Elly Schlein che sicuramente rinuncerà al seggio europeo. Mazzeo gioca però una doppia partita visto che mira a conquistare nella sua Toscana un numero alto di preferenze, per chiudere (nelle urne) una volta per tutta le rivalità interne della sinistra Pd e ritagliarsi un ruolo di primo piano nella "geopolitica" dem regionale, così anche ieri ha macinato chilometri con un occhio alla scaramanzia: iniziative a Livorno, Volterra e altri Comuni della provincia di Pisa per poi chiudere prima di mezzanotte a Peccioli insieme al sindaco (e unico ricandidato) Renzo Macelloni seguendo lo stesso schema della fortunata campagna elettorale per le regionali del 2020 che gli valse quasi 13 mila preferenze. Solo candidatura di testimonianza invece per Cristina Bibolotti (Stati Uniti d’Europa) e Laura Silo (Libertà).

Oggi e domani si vota anche in 26 Comuni della provincia per eleggere i sindaci. Quattro sono con più di 15 mila abitanti: Ponsacco, Pontedera, San Miniato e San Giuliano Terme, ma il ballottaggio sarà possibile solo nei primi tre con il centrosinistra impegnato a difendersi dall’offensiva del centrodestra. A San Giuliano, invece, i candidati sono solo due e quindi ci sarà una solo turno di voto: Matteo Cecchelli (centrosinistra e assessore uscente) proverà a respingere l’assalto di Ilaria Boggi (centrodestra). Turno unico infine a Calci, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme Lari, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Montopoli in Val d’Arno, Palaia, Peccioli, Pomarance, Santa Croce sull’Arno, Terricciola, Vicopisano e Volterra.