Foto di Susanna Ceccardi a testa in giù su Facebook, la replica: “Avanti senza paura”

Firenze, 28 aprile 2024 – La foto del cartellone elettorale pubblicata sui social al contrario, con la candidata rivolta verso il basso. È successo a Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega e candidata alle prossime elezioni europee: “Qualcuno per intimidirmi mi mette a testa in giù, richiamando piazzale Loreto, sulla mia pagina Facebook” denuncia la politica toscana in una nota.

La denuncia di Ceccardi

“A lui e agli altri vigliacchi che hanno mostrato apprezzamento per questo gesto grave e inquietante, dico chiaramente che io non temo queste minacce, per le quali mi auguro vengano subito presi seri provvedimenti” aggiunge rivolgendosi agli autori del post, attualmente sconosciuti. E ancora, Susanna Ceccardi anche attraverso i suoi canali social afferma: “Se qualcuno pensa di spaventarmi, si sbaglia di grosso: io vado avanti senza paura, convinta dei miei valori, portando avanti con coraggio le idee di moltissimi italiani di buonsenso”.

Il caso di La Russa

Il gesto di pubblicare l’immagine dell’europarlamentare leghista a testa in giù ricorda quello di Michele Riondino nei confronti del presidente del Senato Ignazio La Russa, anche lui immortalato nello stesso modo in un post su Facebook del 25 aprile dell’attore, accanto al ritratto di Mussolini.