Elezioni comunali 2023, Manuela Del Grande è la nuova sindaca di Santa Maria a Monte

Pisa, 15 maggio 2023 – Manuela Del Grande, vicesindaca uscente, è il nuovo sindaco di Santa Maria a Monte. Con la sua lista Santa Maria a Monte Sempre (civica sostenuta da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia) ha nettamente battuto Elisabetta Maccanti, assessora uscente e candidata sindaco per Viviamo Santa Maria a Monte (lista civica) e Patrizia Faraoni di Fare Insieme (civica sostenuta dal centrosinistra unito: Pd. Azione, Italia Viva, Sinistra Civica, Sinistra Italiana e Partito Repubblicano). Del Grande ha ottenuto 2.775 consensi (47,7%), quasi il 20% in più di Faraoni che si è fermata al 28,5% (1.661 voti) e doppiando la rivale ed ex alleata nella maggioranza che ha governato Santa Maria a Monte negli ultimi dieci anni, Elisabetta Maccanti che si è fermata al 23,8% (1.384 consensi). Maccanti era appoggiata anche dalla sindaca uscente Ilaria Parrella che era in lista ed è risultata la più votata di tutti i candidati consiglieri comunali con 303 voti. Ma non sono bastati a spingere la coalizione Viviamo. Evidentemente i santamariammontesi hanno scelto la continuità con i partiti di centrodestra.