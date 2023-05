Elezioni Pisa 2023, centrodestra avanti. Ma la sfida tra Conti e Martinelli è appesa a un filo

Pisa, 15 maggio 2023 – Le elezioni comunali 2023 a Pisa sono ancora tutte appese a un filo. A scrutinio ancora in corso, con 83 sezioni scrutinate su 86, il sindaco uscente e candidato del centrodestra Michele Conti è in vantaggio ma con appena il 49,88% dei voti. Segue il candidato del campo largo Pd + M5s Paolo Martinelli lievemente sopra il 41%. Tutto dunque ancora incertissimo, con il sindaco uscente che si aggira intorno ai 50 punti percentuali.

Segui tutti i risultati delle elezioni comunali 2023 in Toscana

Quella di Pisa è una delle sfide più decisive in queste elezioni amministrative. Si teme il ballottaggio, che probabilmente è il vero protagonista di questa tornata. Al doppio turno si andrà infatti anche in altre città chiave, come a Siena, a Terni e a Massa.