Un ’tira e molla’ infinito. Pistoiese ancora in ballo

Stando alla definizione riportata sul dizionario, con ’colpo di coda’ si intende "un’azione disperata e imprevista di chi è considerato già sconfitto o inoffensivo". Probabilmente è proprio questo il termine corretto per indicare quando successo in casa Pistoiese nella giornata di ieri. Un venerdì reso incandescente non solo dalle temperature inusuali, ma anche dalle vicende legate al club arancione e soprattutto dagli sviluppi sulla disputa del match di domenica contro il Sangiuliano City. La mattinata degli arancioni si era aperta senza allenamento, col gruppo squadra ormai da giorni all’oscuro di qualsiasi notizia e uno staff ormai quasi azzerato (si è dimesso anche il preparatore dei portieri Paolo Galardi). Poi, con l’ennesimo colpo di teatro, è filtrata l’indiscrezione secondo la quale sarebbero state trovate le risorse per pagare il contributo di quattromila euro e spiccioli alla Lega Nazionale Dilettanti. Se a tal proposito ci sia stato lo zampino dell’ipotizzata nuova cordata, non è dato saperlo, in quanto dei presunti acquirenti non si sa pressoché nulla. Pare difficile quindi pensare che un gruppo imprenditoriale, mai palesatosi ufficialmente alla tifoseria o alla squadra, abbia improvvisamente reperito le risorse per chiudere (o quantomeno provarci) la stagione, ma allo stato attuale delle cose è lecito attendersi di tutto.

Il fatto rilevante, comunque, è che i soldi sembrano esserci e che quindi possa essere effettuato il pagamento necessario per scendere in campo contro la compagine milanese. Ad avvalorare ulteriormente l’ipotesi di un ’ottimismo’ (dipende dai punti di vista...) in costante crescita è stata la nota, arrivata poco prima delle 13, da parte della Pistoiese, in cui – si legge – che "per problemi economici ed organizzativi, la Pistoiese non ha fatto richiesta del servizio antincendio per la gara con il Sangiuliano City. Il servizio di vigilanza è una prescrizione irrinunciabile per lo svolgimento dell’incontro aperto al pubblico, per cui è stato disposto che la partita di domenica venga disputata a porte chiuse". Dopo tanti dubbi e chiacchiere ecco quindi la prima certezza: se la partita si gioca, lo si fa senza pubblico. Nel corso del pomeriggio le varie parti in causa, tra le quali l’avvocato Perillo, legale sia di De Simone che della Us Pistoiese, hanno continuato ad operare per mettere a punto la logistica nel poco tempo ormai rimasto, ma la sensazione è che almeno fino a questa sera, nella migliore delle ipotesi, non sapremo se la partita verrà disputata o meno e di che conseguenza se l’avventura della Pistoiese in questo campionato terminerà anticipatamente oppure no. Intanto nessuna novità da segnalare in merito alla richiesta dell’avvocato difensore del garante in merito all’’attenuazione della misura cautelare per De Simone, attualmente detenuto in carcere.

Michele Flori