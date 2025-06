Trofeo Sporting Club Selva Bassa, la formula vincente si ripropone

Quarrata, 7 giugno 2025 – Torna con la sesta edizione uno degli appuntamenti più apprezzati del panorama podistico locale: il Trofeo Sporting Club Selva Bassa, organizzato dalla Podistica Quarrata nella splendida cornice dell’omonimo centro sportivo. La gara, in programma mercoledì 11 giugno, prevede un percorso competitivo di 8,6 km e una versione ridotta di 5 km dedicata ai camminatori. Il tutto si svolge nei pressi di un contesto davvero unico: lo Sporting Club Selva Bassa, un autentico gioiello immerso nel verde delle colline quarratine, a pochi passi dalla storica Villa La Magia. La struttura offre ai partecipanti un’ospitalità di livello, con campi da tennis, padel, calcio a 5 e a 7, oltre a una piscina per adulti e una dedicata all’attività acquatica. Un ambiente pensato non solo per la competizione, ma anche per il relax e la socialità post-gara, confermando quella felice combinazione tra sport e convivialità che ha decretato il successo delle passate edizioni. Il percorso, particolarmente suggestivo, condurrà i podisti fino alla sommità del colle, da cui si gode un panorama mozzafiato che abbraccia la piana tra Firenze e Pistoia. Si prevede una partecipazione numerosa, con atleti attratti tanto dal tracciato quanto dall'atmosfera accogliente dell’evento. Il servizio di cronometraggio sarà curato dal Comitato UISP di Pistoia, mentre la documentazione fotografica sarà affidata all’associazione ETS Regalami un Sorriso, da anni impegnata nella promozione dello sport a fini benefici. Per informazioni: 347 5826768