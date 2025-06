Torna la Stranotturna di Agliana

Agliana (Pistoia), 5 giugno 2025 – Torna l’atteso appuntamento con la Stranotturna di Agliana, manifestazione giunta alla 37ª edizione e organizzata con passione dalla ASM Podistica Aglianese. La corsa si svolgerà venerdì 6 giugno, con partenza e arrivo presso il Circolino di San Niccolò ad Agliana, dove sono attesi oltre 400 podisti. L’edizione 2025 sarà impreziosita dal 4° Memorial Luca Baccini, in ricordo dell’ex presidente del sodalizio, figura molto amata nell’ambiente podistico locale. Il ritrovo è fissato dalle ore 19 presso il Circolino di San Niccolò ad Agliana, partenza ufficiale alle ore 20.15 in via Brunelleschi, lato piazza G. Michelucci. Il percorso prevede una gara competitiva di 10 km, affiancata da un tracciato ridotto di 5 km riservato ai camminatori. Le iscrizioni saranno possibili direttamente sul posto fino a 15 minuti prima dello start. Come da tradizione, ad attendere i partecipanti al traguardo ci sarà il consueto e generoso mega ristoro con pasta asciutta, fettunta e salsiccia per tutti. Il servizio fotografico sarà a cura della ETS Regalami un sorriso, impegnata nella promozione di eventi solidali attraverso la fotografia sportiva. Per ulteriori informazioni: [email protected]