Stranotturna di Agliana, successo per la 37esima edizione

Agliana (Pistoia), 7 giugno 2025 – Una serata da incorniciare quella della 37ª Stranotturna di Agliana, manifestazione tra le più partecipate e amate del panorama podistico serale, che ha saputo coniugare agonismo, memoria e convivialità. A firmarne l’impeccabile organizzazione è stata, ancora una volta, la Asd Podistica Aglianese, con partenza e arrivo presso il "Circolino di San Niccolò" di Agliana.

Oltre 500 podisti si sono dati appuntamento per onorare il 4° Memorial Luca Baccini, dedicato al compianto ex presidente del sodalizio, figura centrale per la crescita della realtà sportiva aglianese. Già dal pomeriggio l’atmosfera si è fatta speciale: un delizioso profumo di arrosto si è levato nell’aria fin dalle 17, accogliendo gli atleti al ritrovo fissato per le 19 e preannunciando la grande festa che avrebbe seguito la gara. Alle 20.15 il via alla competizione: 10 chilometri di corsa lungo un tracciato veloce e ben presidiato, affiancato da un percorso ridotto di 5 km per i camminatori, seguitissimo anch’esso. Emozioni, sudore e sorrisi si sono rincorsi lungo le strade aglianesi illuminate dal calore del pubblico e dalla magia della notte.

Ma il vero spettacolo è proseguito anche oltre il traguardo: come da tradizione, ad accogliere i partecipanti è stato il mega ristoro finale, un autentico tripudio di sapori toscani con pasta asciutta, fettunta e salsiccia in abbondanza. Una festa nella festa, che ha trasformato l’arrivo in un convivio popolare, cementando il legame tra sport e comunità. A immortalare la serata con passione e sensibilità, il servizio fotografico curato dalla ETS Regalami un sorriso, testimone silenzioso di una notte che rimarrà impressa nei cuori di tutti i presenti.