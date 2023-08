Serie B2 Nazionale. Volley La Fenice, arriva Delgado Mercato (quasi) chiuso col botto

Nuovo arrivo dall’Emilia Romagna per la prima squadra del Pistoia Volley La Fenice. La società pistoiese, infatti, ha chiuso il mercato per quanto concerne il reparto delle centrali, ingaggiando la 23enne Emelyn Lopez Delgado.

178 centimetri d’altezza e dotata di buona elevazione, Delgado è cresciuta pallavolisticamente nel Volley Bologna, dove ha svolto tutta la trafila giovanile. Con lo stesso sodalizio ha poi esordito in serie B2 Nazionale in giovanissima età. Negli anni successivi, ha quindi vestito sempre in serie B2 le maglie di Vignola e San Giovanni in Persiceto, dove la pallavolista ha disputato le ultime stagioni.

"Decisa a trasferirsi in Toscana per proseguire gli studi, ha sposato subito il nostro progetto ed è già a disposizione di coach Testi e delle compagne di squadra – fa sapere il dirigente fenicino Maurizio Lucchesi –. Effettuerà la preparazione precampionato con il resto della squadra. A lei rivolgiamo il nostro caloroso in bocca al lupo per la stagione 202324".

Lopez Delgado si allenerà agli ordini del tandem formato da coach Cristiano Testi e dal suo viceallenatore Andrea Tiso, assieme alle centrali capitan Alice Massaro (1993) e Martina Gaggioli (2003), alle palleggiatrici Lucrezia Franciolini (2001) e Vittoria Betti (2005), ai liberi Elena Gualtierotti (1998) e Caterina Bini (2001), all’opposta Valentina Mazza (2001) e alle schiacciatrici Margherita Cicchitelli (2003), Viola Guarducci (2003) e Marta Mantellassi (1996).

Gianluca Barni