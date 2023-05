Sacchetti non si fida della Gtg Out per infortunio il lungo Hunt

Meo Sacchetti ha troppa esperienza e conosce benissimo la pallacanestro per pensare di non dover fare grande attenzione ad una squadra come Pistoia così come sa bene che le partite non si vincono sulla carta ma sul campo e che non c’è niente di scontato e di sicuro. "Abbiamo già affrontato Pistoia in partite sempre combattute – ha detto Sacchetti - Non c’è niente di scontato in una semifinale playoff, sarà una partita vera. Dario Hunt ha iniziato a far qualcosa con noi senza contatto, attendiamo i dottori. Non è una sorpresa Logan il suo ruolo e il suo modo di essere prevedono poche parole e molti fatti, toglie tanta pressione agli altri giocatori. Abbiamo bisogno di controllare i loro punti di forza, abbiamo preso delle sberle e spero ci servano da lezione. A questo punto non si può pensare di sbagliare, dove non arriviamo con le gambe dobbiamo arrivare con la testa. Hanno giocatori di alto livello come Copeland, che ce lo ricordiamo bene nella gara di ritorno a Desio, speriamo di contenerlo ma anche Wheatle è molto temibile". Intanto secondo le ultime notizie che arrivano da Cantù e che riguardano Dario Hunt gli esami strumentali a cui si è sottoposto in settimana il giocatore hanno evidenziato dei consistenti miglioramenti. Il giocatore continua dunque il suo percorso di recupero, con l’obiettivo di un suo eventuale rientro in campo per la seconda gara di semifinale contro Pistoia. Una eventuale assenza di Hunt rappresenterebbe un pericolo in meno per la GTG anche se a Cantù non mancano di certo i giocatori per poterlo sostituire al meglio. A dire il vero Nicola Brienza non è che si fidi molto sulla possibile assenza di Hunt in gara 1. "Secondo me Hunt giocherà in gara 1 – dice il tecnico biancorosso – è una mia percezione perché ovviamente non ho notizie in merito ma secondo me ce lo troveremo di fronte questa sera".