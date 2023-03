Saccaggi un riferimento

Saccaggi 7: nel primo quarto è lui a tenere in carreggiata Pistoia: come sempre, quando c’è bisogno è lui a farsi carico dei fardelli più pesanti. Nel complesso gioca una partita di grande lucidità e qualità finendo per essere un fattore.

Copeland 7: va a corrente alternata, ma quando si accende sono dolori veri per gli avversari. Nel secondo periodo dà il la al break che di fatto ha chiuso la partita: le sue fiammate sono sempre più importanti per la truppa biancorossa.

Wheatle 7: una partita dove si dedica più a difendere che ad offendere, ma soprattutto dove si mette al completo servizio della squadra come dimostrano i 6 assist. Del resto non c’era bisogno di strafare, soprattutto da parte dell’inglese che tornava dai probanti impegni con la nazionale britannica.

Varnado 8: un’iradiddio, si abbatte su Chieti spazzando via tutto tanto che gli avversari non sanno cosa fare per arginare la sua furia. Una partita monstre quella del lungo statunitense: probabilmente l’aria di casa gli ha fatto bene.

Magro 7: essenziale sia in difesa che in attacco. Mette in campo la sua esperienza e qualità e spazza via gli avversari. Una grande prova per lui, che ha beneficiato più di altri della lunga pausa dopo mesi assai tirati.

Della Rosa 7: il capitano legge bene la partita, piazza due triple pesanti quando servono e fa girare la squadra a meraviglia. Capisce i tempi di gioco e sa dettare il ritmo.

Benetti 5,5: non è in serata e si vede subito. In difesa qualcosa riesce a portare a casa, ma in attacco commette troppi errori, poi è costretto ad abbandonare il campo per un infortunio. Infortunio che rappresenta l’unica nota non lieta della serata.

Pollone 5,5: ci prova soprattutto in difesa, ma non è lo stesso di qualche tempo fa. E in attacco non incide come dovrebbe: per fortuna non c’è stato bisogno di lui, appuntamento alla prossima per dimostrare che si è trattato di un passaggio a vuoto isolato.

Allinei 5,5: spara a salve pur mettendoci il massimo dell’impegno, si vede che ha bisogno di ritrovarsi. Pistoia saprà aspettarlo.

Brienza 7,5: ad inizio partita capisce che la squadra ha solo bisogno di scrollarsi di dosso la ruggine dovuta alla sosta, nel secondo quarto dà indicazioni precise in difesa e la partita cambia volto. Non è facile trovare forti motivazioni, ma lui riesce bene anche in questo e, cosa fondamentale, la squadra lo segue come sempre.

