Rugby Pistoia, si riparte Ufficializzati i vari staff

La nuova stagione ha preso le mosse, anche se i campionati prenderanno il via fra circa due mesi. Intanto, il Rugby Pistoia ha comunque ufficializzato gli staff tecnici delle varie formazioni che scenderanno in campo. Iniziando dalla prima squadra, che prenderà parte alla Serie C 202324. Gli uomini di coach Lorenzo Vannini si sono piazzati ottavi nel girone 1 della fase interregionale dello scorso torneo, portando a casa 8 punti ed una sola vittoria in quattordici incontri. Ma si trattava del raggruppamento che ospitava le migliori formazioni di Toscana ed Umbria, al quale gli Orsi si erano qualificati con pieno merito e a suon di vittorie dopo un primo scorcio stagionale più che positivo. E la dirigenza ha optato per confermare il tecnico: ci sarà ancora Vannini in panchina, con Marco Cascarino come vice e Giordano Fabbri come responsabile della mischia (e Sary Rosa come preparatore). Il campionato inizierà il prossimo 8 ottobre, seguendo sostanzialmente la formula della scorsa competizione: le formazioni in lizza debutteranno nella fase regionale e le migliori si qualificheranno nella "poule promozione", giocandosi l’accesso alla Serie B.

L’obiettivo degli "Orsi" resta quello di bissare la qualificazione al girone finale, possibilmente migliorando il piazzamento della scorsa primavera. Nella stessa misura in cui, a livello giovanile, la società punta a ben figurare nelle competizioni di categoria e a far crescere i rugbisti del domani. Per quanto concerne gli allenatori, da segnalare il nome di Mattia Evangelisti: il rugbista tornato a giocare a Chiesina Montalese lo scorso anno, dopo le stagioni trascorse in Serie A a Prato con i Cavalieri, allenerà l’U14 e l’U16 (insieme a Matteo Trimboli e a Gianluca Goti). Filippo Anzuini, Camilla Neri ed Alessandro Maltinti si occuperanno dell’U12, mentre Francesco Mazza e Matteo Pinferi alleneranno infine l’U8 e l’U10 (con Alice Tuci in veste di responsabile atletica, in entrambi i casi).

Giovanni Fiorentino