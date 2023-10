Prima e seconda categoria. Quarrata e Amici Miei in risalita, altro stop Tempio. Cintolese sempre in vetta, insegue la Montagna

Il sesto turno dei campionati di Prima e Seconda Categoria è andato in archivio proprio ieri. E per le formazioni di Pistoia e provincia, non sono mancati in generale motivi per vedere il bicchiere mezzo pieno. L’unica eccezione è rappresentata dal girone A di Prima Categoria, che ha visto tutte e quattro le squadre pistoiesi e valdinievoline andare incontro a sconfitte. Il Giovani Via Nova è caduto tra le mura amiche contro la capolista Marginone: i primi della classe hanno vinto 2-1, ovvero lo stesso risultato con cui il Capannori ha avuto la meglio sul Pescia. Il Capezzano Pianore ha violato il campo del CQS Pistoia (1-0) e l’avventura di mister Panati sulla panchina del Chiazzano non è iniziata bene, visto che il Serricciolo è passato al Chiavacci con un netto 2-0.

Decisamente più rosea la situazione nel girone C, dove il Quarrata continua a risalire la china: con il 2-0 casalingo contro la Nuova Novoli (firmato da Campana e da Morelli) gli uomini di coach Francesco Fabbri sono terzi a quattro lunghezze di distanza dalla vetta. E la "cura Giugni" sembra giovare agli Amici Miei: dopo il debutto vincente contro il Gambassi, il nuovo tecnico può vantarsi di aver espugnato il campo dello Jolo, grazie all’1-0 segnato da Bellini.

Scendendo in Seconda, prosegue a pieno ritmo la marcia del Cintolese: con il 2-1 interno ottenuto contro la Virtus Montale di Nencini (acuti di Testa e Baveresi da un lato, gol di Oueslati dall’altro) la squadra di mister Avanzati mantiene il comando del girone F. Anche la Montagna Pistoiese può continuare a sognare, considerando che il 2-0 concretizzatosi a Gavinana grazie a Ciacci e Nesti vale il terzo posto momentaneo. Un sigillo di Melani non è bastato al Pistoia Nord di Celadon per incrementare in casa il bottino di punti, con il Montemurlo Jolly impostosi 2-1. E San Niccolò ed Atletico Casini Spedalino ne hanno approfittato per mettere la freccia, sfruttando il fattore-campo: gli aglianesi hanno annichilito il Borgo a Buggiano (doppietta di Baldi a timbro di Papi) la banda Marchiseppe ha avuto ragione della Galcianese (2-1, con Damiani e Brunetti marcatori). Caselli (due volte) Niccolai e Nannini hanno propiziato il 4-0 dell’Olimpia Quarrata contro il San Felice, mentre il Montalbano Cecina è tornato da Prato dopo il 2-0 contro La Quercia. Stop "pratese" infine per il Montale Pol.90 Antares, annullato dal Chiesanuova alla luce del 4-1 finale.

Giovanni Fiorentino