La Pistoiese cala il tris di vittorie a Piacenza: 0-1

Piacenza, 23 marzo 2025 – La Pistoiese centra il successo di misura, 1-0, al “Garilli” contro un Piacenza sotto ritmo e con tanti, troppi problemi: vittoria meritata, nell’undicesima giornata di ritorno del girone D del campionato di serie D.

Grazie a questo risultato e al concomitante pareggio del Tau, gli arancioni salgono al terzo posto della classifica con 55 punti, distanti però dalla capolista Forlì (69), capace di superare il Ravenna (64) secondo della classe nella sfida diretta.

Terza affermazione consecutiva degli uomini allenati da Alberto Villa, che hanno avuto la pecca di creare molto e concretizzare poco: il gol-vittoria, infatti, è arrivato in virtù di una rocambolesca autorete di Zucchini.

Primo tempo con le due squadre che, spesso, trotterellano a metà campo. Ogni volta che la Pistoiese accelera, però, sono dolori per i padroni di casa. Al 5’ Maldonado calcia dalla bandierina, Basanisi impatta di testa indisturbato nell’area piccola, spedendo il pallone di poco a lato.

Al 7’ leggerezza di Cecchini, che lascia il pallone agli avversari in area di rigore, ma rimedia prontamente fermando D’Agostino. Sul capovolgimento di fronte, traversone di Kharmoud dalla sinistra e Zucchini, nel tentativo di anticipare l’attaccante, realizza con una precisa inzuccata il più clamoroso degli autogol.

Al 25’ dapprima delizioso pallonetto di Basanisi a servire dentro l’area Kharmoud, che solo soletto si fa ipnotizzare da Franzini, poi Mattei calcia dalla distanza colpendo la traversa.

Infine tenta Sparacello, che non centra il bersaglio. Ripresa decisamente godibile. Al 2’ subito doppia opportunità per gli arancioni: prima è Kharmoud a concludere, ma l’estremo difensore dice no, poi Sparacello ci prova in rovesciata, mandando la palla sul fondo. Al 4’ la reazione piacentina si concretizza con due tiri di Recino: sul primo, Cecchini si fa trovare pronto, sul secondo, s’immola Kharmoud in chiusura difensiva.

All’11 Recino stacca di testa sul secondo palo: il pallone finisce fuori. Neppure sessanta secondi più tardi, sponda di Sparacello per la stoccata di Basanisi da fuori, palla deviata in corner. Al 24’ è il neo entrato Pinzauti che impensierisce il portiere emiliano. Al 26’ è abile Franzini a respingere il diagonale a botta sicura di Simeri. Al 38’ piatto sinistro di Castelli che finisce alto da posizione favorevole. Al 47’ Greselin strozza il sinistro dinnanzi al portiere. La Pistoiese cresce e sale in graduatoria.

Il tabellino

Piacenza – Pistoiese 0-1 PIACENZA (3-5-2): Franzini; Del Dotto (3’ st Santarpia), Zucchini, Iob; Napolitano, Palma, Muhic (5’ st Bachini), Andreoli (32’ st Sambou), Ruiz; D’Agostino, Recino (22’ st Castelli). A disposizione: Di Giorgio, Casazza, Delmiglio, Mantegazza, Dalcerri. Allenatore: Rossini. PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Donida, Mazzei, Bertolo; Stickler (41’ st Diodato), Basanisi (27’ st Greselin), Maldonado, Boccia (34’ st Grilli), Kharmoud; Simeri, Sparacello (19’ st Pinzauti). A disposizione: Mosti, Maloku, Polvani, Giometti, Foresta. Allenatore: Villa. Arbitro: Palmieri di Brindisi. Marcatore: 8’ pt Zucchini (aut.). Note: giornata nuvolosa. Ammoniti: Del Dotto, Iob, Andreoli. Angoli: 3-5. Recupero: 1’, 4’.