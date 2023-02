Pistoiese al crocevia Forlì 90 minuti fondamentali

Inutile girarci tanto intorno, la partita di domenica tra Forlì e Pistoiese potrebbe rappresentare un crocevia per il campionato per entrambe le squadre. E’ vero che non è una gara decisiva visto che mancano ancora dieci giornate alla fine della stagione, ma è altrettanto vero che sia per la Pistoiese che per il Forlì vincere o perdere fa tutta la differenza di questo mondo. Il Forlì, terzo con 49 punti e a a otto lunghezze dalla capolista Giana Erminio, deve necessariamente vincere per non perdere definitivamente la possibilità di giocarsi il primo posto fino alla fine. Sponda Pistoiese, gli arancioni hanno bisogno dei tre punti per continuare la rincorsa. E’ piuttosto evidente che il successo della Giana sul Prato ha complicato i piani della Pistoiese, che dopo la vittoria contro il Carpi era arrivato a contatto. Adesso i punti di recuperare sono quattro e la Pistoiese si ritrova ancora nella situazione di dover rincorrere e sperare in un passo falso della capolista. La Giana domenica andrà a Bagnolo, campo ostico come hanno potuto sperimentare gli arancioni e squadra difficile da affrontare. Non per niente all’andata la Bagnolese fermò la Giana sul pareggio. La Pistoiese deve tuttavia pensare solo a se stessa e alla gara contro il Forlì, un’altra da dover vincere, sapendo di poter contare sull’apporto dei propri tifosi che sono pronti a seguire in massa la squadra.

Maurizio Innocenti