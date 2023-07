Pallacanestro Agliana conferma il giovane Bibaj E si affida a Becciani per la formazione U17

Pallacanestro Agliana 2000 letteralmente scatenata, sia nell’allestire la formazione di serie C sia nel ridisegnare il settore giovanile. La società di patron Simone Caramelli ha raggiunto l’accordo con Federico Bibaj, che quindi farà ancora parte del roster della prima squadra. Ma non solo. Il sodalizio neroverde torna ad accogliere tra le proprie fila il 48enne tecnico Lorenzo Becciani, che era già stato ad Agliana nel 200405, occupandosi di serie D, Under 14 e 15. "Sono orgoglioso di essere stato riconfermato dalla società ed entusiasta di far parte del nuovo gruppo – afferma l’ala piccola Bibaj –. Mi impegnerò al massimo per dare il mio contributo. Sono molto contento di ritrovare coach Gambassi". "È un ragazzo con una dedizione al lavoro immensa. Desideravamo che continuasse il suo percorso di crescita con noi", sostiene il team manager Claudio Piccioli. "Un ragazzo meraviglioso, serio e pronto a mettersi in gioco", assicura Caramelli. Per Becciani, la panchina dell’Under 17 Silver. "A Lucca ho passato due anni incredibili, ma molto faticosi. Quando mi ha chiamato Caramelli, non ho potuto dire no. Ho ricordi stupendi della precedente esperienza ad Agliana", commenta.