Masi giganteggia in difesa

Mataloni 6,5: sicuro, pronto, preciso negli interventi ogni volta che è stato chiamato in causa.

Bailo 6: ci mette tanto impegno anche se a volte la troppa voglia lo porta a strafare ma alla fine è utile alla causa.

Masi 7: un gigante in difesa, dalle sue parti non passa nessuno, dà sicurezza ai compagni, regala una palla d’oro a Bonfanti e chiude ogni varco. Un vero pilastro su cui si può fare affidamento.

Greco 6,5: una prova di grande sacrificio al servizio della squadra, tanto impegno e concretezza. Cordato sv.

Mendolia 6: una partita di grande intelligenza tattica, si mette a disposizione dei compagni e dà una grossa mano al reparto difensivo.

Pertici 7: un incubo per l’Imolese che non trova il modo di fermarlo sennò ricorrendo alle maniere forti, suo l’assist per il gol della vittoria. Virdò 6: entra bene in partita e gioca senza sbavature.

Biaggi 6,5: aveva il compito di gestire il centrocampo e lo ha svolto nel migliore dei modi dettando il ritmo ed i tempi di gioco.

Del Rosso 6,5: un motorino inesauribile, è ovunque, recupera palloni su palloni e la sua presenza in campo è fondamentale. Dinamismo al servizio della squadra davvero di grande sostanza. Sanzone sv.

Ielo sv: esce dopo sette minuti per infortuni. Evangelista 7: realizza il gol che regala la prima vittoria alla Pistoiese, il tutto condito da una prestazione maiuscola. Milani sv.

Diakhatè 6: sembra sempre sul punto di accendersi ma non mantiene le promesse. Ha mezzi fisici e tecnici per fare la differenza se solo lo volesse. Riesce comunque a portare a casa la pagnotta.

Bonfanti 6: ha l’occasione per segnare il suo primo gol tra i grandi ma la spreca per il resto lotta e sgomita come un leone per tutta la partita.

Parigi 7,5: finalmente è arrivata. Una vittoria attesa per dieci domeniche trascorse tra patimenti e rabbia ma alla fine il tecnico arancione ha avuto la sua soddisfazione. La squadra gioca e crea occasioni, regge l’urto degli avversari, dimostra di saper soffrire nel momento del bisogno e di volere a tutti i costi la salvezza. Un primo passo importante intanto è arrivato. La Pistoiese aveva bisogno di sbloccarsi è questo successo potrebbe essere la molla giusta.

M.I.