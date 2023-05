Libertas Livorno, clamoroso ko al PalaMacchia La Pielle battuta sul parquet della Gemini Mestre

Il primo atto dei playoff per la A2 e degli spareggi per l’ammissione in B Nazionale non lesina sorprese e colpi esterni difficilmente pronosticabili.

Di seguito tutti i risultati: Playoff - Gara-1 Libertas Livorno-Rimadesio Desio 71-86 Vigevano–San Vendemiano 67-49 Orzinuovi-Herons Montecatini 67-61 Gemini Mestre-Pielle Livorno 70-62 Real S. Rieti-Sant’Antimo 89-65 Faenza-Ruvo di Puglia 77-73 LUISS Roma-Ozzano 81-71 Roseto-Fabriano 76-77.

Spareggi Serie B Girone A – Gara-1 Gema Montecatini-Pavia 93-98 Piombino-Oleggio 66-68 Omegna-Sangiorgese 83-72, mentre Legnano-Gallarate si giocherà stasera alle 20,30.

Ora appena il tempo di tirare il fiato e si torna in campo per gara due.