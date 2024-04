Le pagelle. Payton e Ryan meritano una statua. Ogbeide divino

Saccaggi 6,5: tanta grinta, difesa, intensità, che sono manna dal cielo per i compagni.

Moore 8: ci mette un po’ prima di carburare ma quando riesce ad alzare i giri del motore orchestra la squadra in maniera magistrale e diventa un fattore per Pistoia.

Willis 9: regolare per tutto il match, devastante nel finale quando si decide tutto. Segna canestri ad alto tasso di difficoltà e trascina la squadra alla vittoria.

Varnado 7: si mette al servizio della squadra lasciando ad altri la ribalta, il suo è un apporto di grande spessore in termini di qualità e quantità.

Ogbeide 9: chiude con una doppia-doppia da 17 punti e 15 rimbalzi il tutto di fronte ad uno come Zizic.

Hawkins 9,5: è lui il Man of the match. Impressionante, è l’uomo ovunque. In attacco dove fa vivere i peggiori incubi alla difesa di Bologna.

Della Rosa 6,5: garra, tanta garra, quella che serviva a Pistoia per svoltare la partita. Il capitano capisce che c’è bisogno di correre e spingere al massimo e lo fa alla perfezione. Wheatle 7,5: la sua difesa è qualcosa da far vedere alle scuole di basket così come la capacità di leggere le situazioni in campo.

Del Chiaro 6: gioca 7 minuti ma riesce comunque a portare il suo mattoncino alla causa.

Brienza 9,5: dopo Milano, sbancata anche Bologna, GIù il cappello. Dopo il primo tempo cambia il volto alla squadra giocando in velocità e transizione mandando fuori giri Bologna.

M.I.