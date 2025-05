Udinese-Fiorentina, viola obbligati a vincere e a tifare per Corvino. Probabili formazioni e tv

Udine, 25 maggio 2025 – Senza scomodare miracoli e fatti soprannaturali, l’accesso della Fiorentina alla Conference League 2025-26 sarebbe davvero clamoroso. Il quadro, per lo meno, è chiaro e non ci vogliono formule e combinazioni complicate.

La Fiorentina arriva sesta (e quindi in Conference) solo se vince a Udine (ore 20.45, diretta tv su Dazn) e se contemporaneamente il Lecce di Pantaleo Corvino (vecchia conoscenza del calcio viola, ex direttore sportivo a Firenze) vince in casa della Lazio. Il Lecce deve vincere per salvarsi.

In questo assalto finale nell’ultimo turno di campionato (comunque per nulla facile contro l’Udinese) il tecnico viola Raffaele Palladino può recuperare la squadra titolare con Kean che dovrebbe essere affiancato in attacco da Gudmundsson e il ritorno in regia di Cataldi.

Probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Zarraga, Zemura; Davis, Lucca. Allenatore: Runjaic.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Palladino.

Stadio: Bluenergy Stadium di Udine.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Diretta tv: ore 20:45 - Dazn.