L’appuntamento. Via alla prevendita per la sfida con la Nutribullet. Sabato sera si prevede un PalaCarrara esaurito

La società ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per la partita di sabato contro la Nutribullet Treviso (PalaCarrara ore 19). Per quanto concerne la vendita online, aperta da ieri (con la Curva Pistoia sold out a tempo record), i tagliandi sono acquistabili sul sito www.etes.it, mentre per la vendita al botteghino, che sarà sempre situato all’ingresso del palasport lato curva Pistoia, questi sono gli orari: venerdì 17.30-19.30; sabato 9.30-12.30 e dalle 15 fino all’inizio della partita. La società ricorda che i biglietti sono acquistabili anche in tutti gli uffici dell’Automobile Club d’Italia della provincia. Nello specifico, in città alla sede di via Ricciardetto, a Porrettana Gomme in via Guicciardini e in via dello Stadio, nonché ad Agliana, Lamporecchio, Monsummano, Pescia, Quarrata e San Marcello.