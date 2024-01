L’Aglianese vince con il minimo sforzo. Un acuto di Iacoponi regola il San Donnino

BORGO SAN DONNINO

0

AGLIANESE

1

BORGO SAN LORENZO Piga, Bartipagani, Vecchi (Egharevba dal 28’ st), Abelli, Varoli, Tarantino(Som dal 35’ st), Carollo (Censi dal 45’ pt), Djuric(Calmi dal 35’ st), Ferretti, Bongiorno, Kashari (Caniparoli dal 28’ st) A disposizione: Frattini, Koni, Valcavi, De Luca.

Allenatore: Vangioni.

AGLIANESE: Moretti, Iacoponi, Pupeschi, Remedi (Perugi dal 13’ st), Mascari (Silvestro dal 13’ st), Della Pietra (Poli dal 45’st), Marino, Grilli, Maloku, D’Ancona (Fontana dal 17’ st), Viscomi. A disposizione: Nannetti, Fiaschi, Vanni, Zumpano, Delledonne.

Allenatore: Baiano.

ARBITRO Romeo di Genova.

MARCATORE Iacoponi al 40’ pt.

Comincia col sorriso il 2024 dell’Aglianese che torna dal "Ballotta" di Fidenza con tre punti importanti per morale e classifica. Per espugnare il campo del Borgo San Donnino, fanalino di coda del Girone D di Serie D, basta un gol di Iacoponi arrivato in chiusura di prima frazione. Col successo esterno l’Aglianese sale a quota 24 in classifica ed esce dalla zona playoff portandosi al nono posto. La formazione biancazzurra resta invece all’ultimo posto con dieci gettoni conquistati. L’inizio di partita sorride alla formazione ospite che si rende pericolosa con Marino al 5’, il quale trova sulla propria strada la parata in due tempi di Piga. Al 25’ episodio dubbio in area dei locali, quando Mascari viene atterrato da Varoli, ma per l’arbitro Romeo non ci sono irregolarità da segnalare. A cinque minuti dalla pausa ecco il gol che decide la contesa. Gran merito è di Remedi, che recupera un pallone importante a centrocampo e imbuca per Iacoponi, che trovatosi in un’insolita posizione d’attacco è lucido nel superare il portiere siglando il vantaggio ospite. La prima frazione si chiude senza altre emozioni e col meritato vantaggio dell’Aglianese.

Subito un brivido ad inizio ripresa con un contatto sospetto tra Mascari e Abelli, ma per il fischietto genovese non ci sono gli estremi per segnalare l’irregolarità dell’attaccante ex Trapani. Il secondo tempo vede un Borgo San Donnino più propositivo, che ci prova in un paio di occasioni prima con Bertipagani e poi con Ferretti. Nel finale ci prova ancora il Borgo con Ferretti, ma Moretti risponde presente e blinda la propria porta. Si arriva così al triplice fischio, con l’Aglianese che può festeggiare tre punti dall’elevato peso specifico.

"È stata una partita positiva - ha detto Iacoponi nel post-partita – e soprattutto era importante iniziare il girone di ritorno nel modo giusto. Sull’azione del gol ho cercato l’anticipo e mi sono spinto in avanti, Remedi è stato bravissimo a farmi arrivare il pallone e così è arrivata la rete. Adesso serve trovare continuità e lavorare duramente per inserire i nuovi arrivati in gruppo quanto prima. Oggi ci hanno dato una mano importante e hanno contribuito all’ottima fase difensiva del collettivo. Coi compagni di reparto mi trovo benissimo e speriamo di poter proseguire in questo modo".

Michele Flori