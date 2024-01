La Pistoiese s’illude a Carpi. Rimonta vincente dei locali

CARPI

3

PISTOIESE

2

CARPI (4-3-1-2) Lorenzi; Tcheuna, Rossini, Calanca, Verza; Forapani, Bouhali (1’ st Larhrib), Mandelli (48’ st Ofoasi); Cortesi (45’ st Zucchini); Saporetti, Sall (15’ st Arrondini).

A disp. Viti, Frison, Pirondi, Laamane, Montuoro. All. Serpini.

PISTOIESE (4-4-1-1) Mataloni; Pertici (30’ st Cordato), Mendolia, Kamana, Bailo; Ielo, Carannante, Del Rosso (41’ st Atsina), Milani (11’ st Faye); Diakhatè (22’ st Fiaschi); Panicucci.

A disp. Gambassi, Biaggi, Marie Sainte, Evangelista, Virdò. All. Parigi.

ARBITRO Boccuzzo di Reggio Calabria.

MARCATORI Saporetti al 3’, Carannante al 32’, Diakhatè al 43’ pt; Forapani al 25’, Mandelli al 38’ st.

Un’altra illusione. Trovatasi in vantaggio per 2-1 al termine del primo tempo, con l’inerzia positiva frutto dell’iniziale passivo ribaltato, la Pistoiese si trovava nella posizione ottimale per pensare di portare a casa punti dal Cabassi. E invece non si arresta l’emorragia di sconfitte (cinque consecutive), visto che il Carpi prima la raggiunge e poi la sorpassa nel secondo tempo, confezionando il 3-2 finale.

Parigi lancia Panicucci dal primo minuto, con Diakhatè a supporto e Atsina in panchina. Pronti via e al 3’ i padroni di casa passano in vantaggio: Forapani calcia dalla bandierina pescando solo soletto in area Saporetti, che di sinistro al volo spedisce il pallone in rete. Una doccia freddissima per gli arancioni. Al 18’ bell’azione carpigiana che porta al tiro Bouhali, ma Ielo si immola deviando la sfera in calcio d’angolo. Al 28’ veementi proteste della panchina arancione per un presunto fallo di mano di Forapani nell’area emiliana: il direttore di gara fa proseguire il gioco, ammonendo verbalmente il tecnico Parigi. Al 32’ arriva il pareggio: frittata carpigiana nei sedici metri e capitan Carannante ne approfitta, con una conclusione tutt’altro che irresistibile che beffa l’estremo difensore Lorenzi. Reazione veemente del Carpi: al 41’ Mendolia salva su Cortesi, che aveva concluso a botta sicura dai 14 metri. E invece due minuti più tardi passa ancora la Pistoiese: collo destro di prima intenzione di Diakhatè in diagonale dalla sinistra, un gran gol.

Nella ripresa Pistoiese inevitabilmente chiusa dietro, con l’obiettivo di resistere e timbrare l’impresa, e Carpi a fare la partita, per evitare una beffa. Al 4’ diagonale di Saporetti dalla destra, con il pallone che lambisce il palo alla sinistra di Mataloni. La linea arancione tiene per metà tempo, poi capitola. Al 25’ topica della difesa orange, che si dimentica dell’accorrente Forapani, che dentro area batte con un bel destro Mataloni. Al 28’ gran destro da fuori area di Mandelli, Mataloni è abile a mettere la palla in corner. Al 38’, infine, si completa il sorpasso del Carpi: gran tiro di Mandelli, su una ribattuta della retroguardia pistoiese, e Mataloni è costretto ad arrendersi. Al triplice fischio l’amarezza è palpabile: ancora nessun punto conquistato dal ’nuovo corso’ arancione.

Gianluca Barni