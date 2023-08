La novità. Asd Olmi e Tau insieme all’Inter per sviluppare il calcio femminile

C’è un’importante novità per bambine e ragazze di Pistoia e dintorni desiderose di giocare a pallone in modo serio, professionale. Nelle province di Pistoia, Lucca e Prato ha visto la luce il Centro di Formazione calcistico femminile Inter. Dalla collaborazione tra il Tau Calcio e l’Associazione sportiva dilettantistica Olmi Quarrata, ecco l’interessante e ambizioso progetto indirizzato a giovani e giovanissime di età compresa tra i 10 e i 15 anni di età. Il progetto sarà portato avanti in stretta collaborazione con l’Internazionale di Milano (già da una decina di anni il Tau Calcio è centro di formazione Inter per il settore maschile): prevede costanti visite in Toscana degli istruttori nerazzurri, che illustreranno le loro metodiche di lavoro da applicarsi alle varie formazioni giovanili, visite delle piccole calciatrici nel mondo Inter "rosa" e partecipazioni a tornei con altri Centri di Formazione Inter.

Giovani e giovanissime si alleneranno in tre impianti: al campo sportivo Caramelli di Vignole Quarrata, allo stadio di Altopascio e al Centro Sportivo di Badia Pozzeveri. Ragazze e ragazzine parteciperanno ai vari campionati di competenza previsti dalla Figc per le categorie under 12 e 15. I gruppi non saranno misti, ma composti soltanto da donne. Questo sarà soltanto il primo passo verso la costituzione di un settore giovanile femminile rilevante, che vada con il trascorrere del tempo ad abbracciare tutte le categorie, compresa una futura prima squadra locale. Chi volesse saperne di più sull’iniziativa, può telefonare a questi due numeri: 338 8181131 o 327 1192301. Risponderanno i responsabili del progetto, ovvero Daniele Ferranti e Dino Fedi.

Gianluca Barni