La Fenice perde altri pezzi: addio (anche) a Mannucci, Orlandi e Canovai

La diaspora delle atlete. L’ABC Ricami, la prima squadra del Pistoia Volley La Fenice, continua a perdere pezzi: dopo gli addii di Carlotta Pieraccioni, accasatasi alla Liberi e Forti, e Giulia Martone, che ha scelto di proseguire l’attività agonistica, ma in modo più leggero, a Porcari, vicino a casa, ecco i saluti a Giulia Mannucci, Viola Orlandi e Martina Canovai. Maurizio Lucchesi, il dirigente che nei giorni scorsi aveva rassicurato tutti sulle intenzioni societarie (continuare con la B2, sebbene il tecnico Ribechini abbia detto addio da un mese e la rosa-giocatrici si stia… accorciando), invita ancora a mantenere calma e gesso. "Lasciateci lavorare e nessuno si allarmi – cerca di tranquillizzare –: arriveranno anche le notizie positive. Quando avevo parlato di sole due partenze, sapevo pure che avrebbero potute andarsene anche altre atlete: così è stato. Sapevamo da tempo, ad esempio, che Mannucci voleva avvicinarsi a casa per motivi di lavoro, così come Canovai, che giocherà più vicina al luogo di residenza. Salutiamo loro così come Orlandi – conclude Lucchesi –, augurando a tutte il meglio per il prosieguo delle loro carriere". In attesa dell’ufficializzazione di qualche arrivo, resta in molti tifosi un po’ di amaro in bocca per uno splendido gruppo che non c’è più. Un dato di fatto innegabile.

Gianluca Barni