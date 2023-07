Juniores. Mondiale di tiro a volo, brillante sesto posto per la pistoiese Picciolli in Corea

Tra gli atleti protagonisti ai Mondiali Junior di tiro a volo, in corso fino al 25 luglio a Changwon, in Corea del Sud, c’è anche la pistoiese Viola Picciolli, classe 2003, specializzata nella disciplina dello skeet. Convocata dal commissario tecnico Sandro Bellini, anch’egli pistoiese, Viola, tesserata per il Gruppo Sportivo Carabinieri, sta disputando il primo mondiale della sua carriera, dopo aver ottenuto risultati di prestigio in Italia e in Europa. Nella notte tra lunedì e martedì Picciolli si è classificata al sesto posto nella finale dello skeet femminile, dopo aver strappato il pass per l’ultimo atto grazie ad un ottimo punteggio ottenuto nelle qualificazioni, strutturate su cinque serie da venticinque piattelli ciascuna. Per Viola Picciolli quello ottenuto in Corea del Sud è un risultato che va ad inserirsi all’interno di una stagione condotta su standard molto elevati, durante la quale è arrivato anche l’oro nella competizione a squadre alla tappa di Coppa del Mondo in Germania e la vittoria al campionato italiano dello scorso inverno. La rassegna iridata però non finisce qui per l’atleta pistoiese: alle 14 ore locali (alle 7 italiane) Viola sarà ai nastri di partenza della gara mista, a cui prenderà parte assieme all’azzurro Francesco Bernardini. Un’altra occasione per rendere ancora più indimenticabile l’esperienza mondiale e, chissà, magari per mettersi al collo una medaglia.

Michele Flori