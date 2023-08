In serie C maschile riecco la Zona Mazzoni Roster rinforzato per sfidare avversari tosti La prima squadra del Club Mazzoni Pistoia, denominata Zona Mazzoni, affronterà nove avversari nel prossimo campionato regionale di serie C. Il raggruppamento è composto da formazioni fiorentine, pratesi, livornesi, pisane e della provincia di Massa Carrara. La rosa d'esperienza è stata confermata e alcuni giocatori sono tornati al Club. Capitan Andrea Lombardi è stato confermato.