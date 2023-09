Il derby è arancione!. Festa Pistoiese in extremis. L’Aglianese capitola al 94’

AGLIANESE

1

PISTOIESE

2

AGLIANESE Vilardi, Maloku, Pupeschi, Viscomi, D’Ancona, Ranelli, Marino, Simonetti (30’ st Marcellusi), Gabbianelli (39’ st Santarpia), Bocalon (24’ st Poli) , Bifini. A disp. Moretti, Fiaschi, Perugi, Lika, D Amico, Zumpano. All. Maraia.

PISTOIESE Ricco, Chrysovergis, Salto, Davi, Tanasa, Oubakent (32’ st Ferrandino), Pertica (21’ st Goffredi), Costa (32’ st Nardella), Marquez, Piscitella (32’ st Di Mino), Diodato (21’ st La Monica). A disp. Valentini, Diallo, Chiesa, Silvestro. All. Consonni.

ARBITRO Marinoni di Lodi.

MARCATORI Piscitella al 42’ pt; Bocalon al 9’, Ferrandino al 49’ st.

NOTE Espulso Bifini al 28’ pt per doppio giallo. Ammoniti Marino, Piscitella, D’Ancona, Viscomi, Costa. Recuperi 3’ e 5’.

Il derby è arancione. La Pistoiese acciuffa la vittoria all’ultimo tuffo, precisamente al minuto 94 con Ferrandino, rapido a insaccare una corta respinta di Vilardi, dopo aver giocato per 70 minuti in superiorità numerica. Per l’episodio-chiave della partita bisogna però riavvolgere il nastro fino al minuto 28 del primo tempo, quando l’Aglianese regala un uomo per un fallo inutile e poco comprensibile di Bifini in un pressing solitario sul portiere avversario che gli costa il secondo giallo. La Pistoiese passa in vantaggio al 42’ con Piscitella, lesto a infilare in rete un pallone non trattenuto dal portiere neroverde Vilardi. Nel secondo tempo i neroverdi, pur inferiorità numerica, riescono a pareggiare con Bocalon su azione di corner e poi assaporano anche la possibilità di fare propria la partita, prima che la Pistoiese, anche in virtù dei cambi operati da Consonni, non metta le mani in extremis su tre punti di grande peso per la classifica e per il morale.

Nella prima mezz’ora, fino all’espulsione di Bifini, le squadre si annullano. Tanti confronti fisici a centrocampo e nessun tiro in porta. Il rosso per doppia ammonizione al giovane attaccante di Maraia fa saltare gli equilibri. L’Aglianese però tiene, con un 4-3-1-1 con Bocalon a spaziare da solo in avanti. Il vantaggio della Pistoiese arriva su calcio piazzato: punizione da sinistra, spiovente su cui esce il portiere Vilardi ma senza trattenere il pallone che rimbalza a terra prima di essere preda di Piscitiella che anticipa tutti e spedisce in rete. Sul finale di tempo un’occasione per parte, con una conclusione di Marquez per gli arancioni e un cross insidioso di Marino per i neroverdi. Nel secondo tempo la Pistoiese non riesce a dominare come dovrebbe con l’uomo in più e anzi al 54’ Bocalon conferma il suo curriculum da bomber e alla prima conclusione fa centro: corner dalla destra di Gabbianelli, stacco e imperiosa incornata del Doge che Ricco non riesce a respingere.

Sull’uno a uno la gara si fa molto intensa, con l’Aglianese ben organizzata in campo e la Pistoiese che cerca di spingere per tornare in vantaggio. Al 17’ un gran tiro di Oubakent viene respinto da Pupeschi in scivolata e al 22’ è Simonetti a stoppare un’altra conclusione da ottima posizione di Davì. Ma l’Aglianese è viva e non si limita a difendersi ma orchestra azioni offensive con Gabbianelli e Marino arrivando a portare insidie nell’area avversaria. La Pistoiese si fa pericolosa di nuovo con Piscitella con un diagonale di poco a lato al 30’. Consonni utilizza tutti i cambi a disposizione cambiando l’assetto offensivo. E i nuovi entrati gli danno ragione confezionando la giocata decisiva: al 94’ La Monica conclude a rete, sulla respinta corta del portiere è pronto Ferrandino, che decide il derby per il tripudio dei tifosi arancioni giunti al Bellucci.

Giacomo Bini