"Giro della Toscana" al femminile Tutte le tappe ricordando Ballerini

di Antonio Mannori

Dopo il Campionato Toscano allievi del 2 luglio scorso e prima delle due manifestazioni "Quarrata in Bicicletta" del 17 settembre e "Trofeo Misericordia-Pedalando Insieme" per giovanissimi del 21 settembre, grande appuntamento oggi venerdì con il ciclismo femminile internazionale. Quarrata infatti ospita la partenza della seconda tappa del 27° Giro della Toscana-Memorial Michela Fanini che ha preso il via ieri pomeriggio con il cronoprologo nel centro di Campi Bisenzio.

Una frazione interamente pistoiese in quanto il traguardo dopo 99 chilometri e un ripido seppur breve tratto finale in salita, è posto nel centro di Serravalle Pistoiese, grazie alla collaborazione garantita dalle due amministrazioni comunali. Sarà una tappa che ricorderà da vicino anche Franco Ballerini, un campione popolare e stimato anche come tecnico della Nazionale Italiana, quando le atlete transiteranno dalla zona sportiva di Casalguidi di fronte al murales che ricorda il "Ballero", dove è previsto lo speciale Traguardo Volante che assegna secondi di abbuono alle prime tre classificate. In tema di traguardi speciali un altro è stabilito al passaggio da Cantagrillo.

Le atlete presenti al "Toscana 2023" sono 168 di 28 squadre con le Nazionali di Ucraina e Lettonia, mentre l’unica squadra toscana è il Team Aromitalia Basso Vaiano che schiera la lituana ma ormai residente a Montecatini da tanti anni, Rasa Leleivyte, con le compagne di squadra Francesca Baroni, Milena Del Sarto, Fabia Maramotti, Ainho Ossowsky Moreno e Lara Scarselli.

Le squadre saranno presentate a partire da mezzogiorno in Piazza Risorgimento da dove la carovana rosa si muoverà per un trasferimento di 700 metri, con via ufficiale previsto alle 13 da via Vittorio Veneto.

Percorso. Sono previsti 5 giri di 14 chilometri e 400 metri attraverso Valenzatico, Barba, Olmi, Casini, Catena Quarrata, terminati i quali la corsa si dirigerà verso Campiglio, Santonuovo, e quindi raggiunta la rotatoria che porta verso San Baronto prima di Casalguidi, inizierà un circuito di 4 chilometri e mezzo da ripetere due volte con gli speciali traguardi volanti sopra ricordati. La corsa lascerà infine la zona di Cantagrillo, transitando da Ponte Stella, Bonelle, qui la deviazione verso San Pantaleo per raggiungere la via Lucchese a Barile, e proseguire per Spazzavento, Stazione Masotti, con l’arrivo a Serravalle Pistoiese in via Garibaldi di fronte al palazzo comunale, previsto tra le 15.30 e le 16.

Grande l’attesa. La manifestazione sportiva, del resto, rappresenta una eccezionale opportunità di promozione per tutto il territorio provinciale.