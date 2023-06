Fabo Herons: Barsotti raddoppia, anzi fa tris

Dalle frizioni invernali alla pax estiva, con tanto di allungamento del contratto annunciato in pompa magna dalla società. Il binomio Montecatini Terme Valdinievole Basket-Federico Barsotti continuerà per i prossimi tre anni, per la precisione fino alla stagione 2025-26: lo ha reso pubblico con un comunicato ufficiale apparso ieri mattina sul proprio sito internet la stessa società rossoblù, che in occasione del secondo anniversario dalla sua fondazione (avvenuta l’11 giugno 2021) si è voluta regalare il prolungamento di un anno del rapporto con il suo head coach: "Fabo Herons ha il piacere di annunciare il prolungamento di contratto con il Capo Allenatore Federico Barsotti, che sarà sulla panchina degli Aironi almeno per le prossime tre stagioni sportive, quindi sino al campionato 2025-26 compreso – si legge nella nota diramata dal club di Andrea Luchi - Segnale di grande stima, riconoscenza e di apprezzamento per l’eccellente lavoro svolto da un punto di vista tecnico, dopo la promozione in B al primo anno di vita del Club". Una stima sincera e reciproca, che il rendimento altalenante della prima parte di questa stagione sembrava per un attimo aver incrinato: all’indomani della netta sconfitta rimediata a Casale il fra la dirigenza e l’allenatore termale c’è stato un confronto tanto schietto quanto deciso, dal quale però si è ripartiti con rinnovata convinzione. La striscia di quattordici vittorie consecutive è stata la sliding door, oltre che per la stagione degli "aironi", anche per il presente e futuro del tecnico, il quale non solo ha centrato l’obiettivo B Nazionale, ma ha fatto di più, aggiudicandosi insieme ai suoi ragazzi l’accesso ai playoff per la promozione in Serie A2 al termine di una rimonta esaltante. Dal proprio condottiero gli Herons ripartono per essere ancora più competitivi: essere profeti in patria non è facile per nessuno, ma il metodo Barsotti ha dimostrato una volta di più di essere tremendamente efficace in Serie B: "Non posso che essere contento di questo accordo – ha commentato il tecnico – Il fatto che sia stata un’iniziativa presa dalla società mi rende ancora più orgoglioso. Sono dentro questa società fin dal primo giorno, ne ho condiviso in toto il progetto e i valori dentro e fuori dal campo e mi vedo qui per tanti anni ancora".

Filippo Palazzoni