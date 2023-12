Estra, vittoria thriller a Tortona. Willis da favola decisivo sulla sirena

TORTONA

97

estra PISTOIA

100

BERTRAM DERTHONA TORTONA: Zerini, Tandia ne, Dowe 12, Candi 5 Errica ne, Strautins 5, Baldasso 12, Severini 16, Obashohan 7, Weems 17, Thomas 6, Noua 17. Allenatore: Ramondino.

ESTRA PISTOIA: Willis 36, Della Rosa 8, Moore 24, Dembelè ne, Saccaggi 2, Del Chiaro 6, Wheatle 9, Ogbeide 9, Blakes 6. Allenatore: Brienza.

ArbitrI: Sahin, Borgo, Dori.

Note: parziali 25-28, 48-55, 71-76. Tiri liberi: Tortona 812, Pistoia 1218. Usciti per falli: nessuno.

L’Estra Pistoia espugna anche il PalaEnrgica di Casale Monferrato battendo Tortona al termine di una partita bellissima per intensità e qualità. Una vittoria importante, tenendo conto che i biancorossi si sono presentati senza Varnado e Hawkins, e con Blakes appena arrivato e quindi in grande emergenza soprattutto nel reparto delle ali.

Un primo tempo giocato a velocità supersonica da entrambe le squadre vede una gran partenza da parte di Pistoia che spiazza gli avversari mettendoli subito in difficoltà: 0-8 dopo appena 2 minuti di gioco con Willis e Moore decisamente caldi. La guardia biancorossa in modo particolare ha le mani che bruciano, ne piazza 25 in 20 minuti con 67 da tre punti. Moore non è da meno con 10 punti e 5 assist. Una prestazione della coppia Usa accompagnata dalla solidità sotto canestro di Ogbeide che tira giù 7 rimbalzi e del solito Wheatle consentono a Pistoia di condurre la partita.

Tortona, dopo essersi ripresa dall’inizio veemente di Pistoia, inizia la rimonta piazzando prima un parziale di 9-0 che la riporta a -1 e dopo 3 minuti del secondo quarto in parità (32-32). L’Estra deve fare i conti con le rotazioni corte ma non molla e nel finale riesce di nuovo ad accelerare chiudendo sopra di 7 punti (48-55).

Nel terzo quarto lo show offerto dai due attacchi prosegue senza sosta, si segna a ogni azione con Pistoia che riesce comunque a mantenere un margine di vantaggio importante. Moore sale in cattedra e si carica la squadra sulle spalle: punti, assist e giocate di livello mantengono i biancorossi avanti nel punteggio (71-76). Si va all’ultimo quarto che si apre con un scontro del tutto particolare: Severini piazza la tripla del meno 2 (74-76), capitan Della Rosa risponde con quella del più 5 (74-79). L’Estra con il solito Willis a 3 minuti dalla sirena tocca il più 9 (80-89) ma Tortona non molla e nei secondi finali con un parziale di 6-0 impatta il match sul 97-97. Rimessa per Pistoia con Willis che che mette la tripla che chiude il match e regala all’Estra un’altra grandissima vittoria.

Maurizio Innocenti