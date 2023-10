Eccellenza. Montecatini, solo un pari

GEOTERMICA

V. MONTECATINI

GEOTERMICA: Rossi, Landi, Romeo, Pashja, Caccio (1’ st Misseri), Burini, Scottu, Rispoli (42’ st Penco), Zoncu (35’ st Fornaciari), Mecacci, Puccini. A disp.: Bettarini, Falca, Baldini, Frimpong, Amedei, Gadiaga. All.: Ballerini.

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Fanti, Lucchesi, Veraldi (45’ st Cortesi), Fedi, Torracchi, Rosati, Alessiani (42’ st Salliu), Dingozi (30’ st Ba), Bibaj Gersi (24’ st Bibaj Gerti), Bacci. A disp.: Cortopassi, Lici, Coselli, Del Carlo, Giulianelli. All.: Tocchini.

Arbitro: Lachi di Siena.

Il Valdinievole Montecatini non sfonda il muro del fanalino di coda Geotermica e deve accontentari dello 0-0. La formazione di mister Tocchini attacca a testa bassa e alla ricerca del gol sin da subito, contro una squadra ben messa in campo, che però si chiude a riccio, per portare a casa almeno un punto. Il primo a provarci per i termali è Bacci, che al 15’ si smarca del suo diretto avversario e tira di destro, trovando però l’intervento di un attento Rossi, che devia il suo tiro in corner. Poco prima che finisca il primo tempo ci prova ancora Bacci a sbloccare il risultato, ma sul suo tiro Rossi si supera. Bibaj Gersi serve Dingozi solo davanti al portiere del Geotermica, ma il suo destro al volo non è buono, e la palla purtroppo non va in porta.

Nella ripresa mister Tocchini schiera i suoi col 4-2-3-1. Bibaj Gersi ci prova subito su punizione, ma Rossi mette la sfera sopra la traversa. Sul seguente corner Bacci tenta l’acrobazia, ma la palla va fuori. Al quarto d’ora c’è anche la traversa dei termali: Rosati appoggia la palla a Dingozi, l’attaccante termale col corpo un po’ alzato prova il tiro a sette metri dalla porta difesa da Rossi, ma la sfera si alza, e colpisce la parte alta della traversa, non finendo in rete. Su un tiro di Bibaj Gersi, c’è anche il salvataggio sulla linea di un giocatore del Geotermica, che nega così la gioia del gol al fantasista bianco-celeste. Mister Tocchini ed i suoi ragazzi ci provano fino al triplice fischio, ma si devono accontentare di un punto, che sta davvero stretto.

Simone Lo Iacono