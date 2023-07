Dopo l’addio al Napoli Giuntoli alla Juventus

Quattro giorni fa è arrivato il divorzio dal Napoli, sancito dal comunicato ufficiale della società partenopea. E la nuova avventura, la più impegnativa di tutte, si chiama Juventus: Cristiano Giuntoli sarà il nuovo responsabile dell’area tecnica della Vecchia Signora. Il dirigente sportivo aglianese ne ha fatta di strada, da quando iniziò a giocare a calcio ad Agliana a soli sei anni, proprio nell’Aglianese. E dopo un’onesta carriera da difensore fra Serie C e D, la sua ascesa è proseguita a livello dirigenziale: c’è anche la sua firma sotto lo Scudetto vinto dal Napoli pochi mesi fa, coronando un percorso iniziato nel 2015. Arrivò sotto il Vesuvio dopo quanto di buono fatto a Carpi, con la compagine modenese capace di salire dalla Serie D alla Serie A in poche stagioni. Il recente tricolore ha accesso ulteriormente i riflettori sul lavoro del cinquantunenne Giuntoli, sul quale proprio la Juve aveva da tempo messo gli occhi. Il diretto interessato aveva manifestato l’intenzione di cedere alla corte di Madama e il rapporto con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo non si era inizialmente detto disposto a liberarlo. Alla fine però, lo scorso 30 giugno è arrivata la fumata bianca: "Il Calcio Napoli ringrazia Cristiano Giuntoli per gli otto anni di collaborazione con il presidente Aurelio De Laurentiis, con l’amministratore delegato Andrea Chiavelli e con gli allenatori che hanno guidato la squadra".

Giovanni Fiorentino