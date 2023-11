Calcio - serie D. Pistoiese, che tegola per Consonni: brutto infortunio di Silvestro, out 40 giorni

La sfortuna sembra voler continuare a stare al fianco della Pistoiese senza mollarla. Gli arancioni avevano appena ritrovato un po’ di serenità e soprattutto continuità nei risultati, tre vittorie di fila con il ritorno di Luigi Consonni in panchina, che subito ecco che la gioia è stata smorzata dalla notizia dell’infortunio occorso a Vincenzo Silvestro in occasione della gara interna contro il Borgo San Donnino. Il centrocampista arancione che nelle ultime due uscite era stato tra i migliori in campo ha riportato un infortunio al ginocchio più grave di ciò che inizialmente era stato previsto che a quanto pare lo terrà fuori dal campo per circa un mese. Silvestro aveva dato forza e solidità a centrocampo, fattori che fino ad ora erano mancati, e la squadra ne aveva beneficiato e non poco. Meno gravi, per fortuna, le problematiche che hanno visto coinvolti Di Mino, uscito anzitempo contro il Borgo San Donnino e Davì, che ancora deve rimettersi dalla botta presa durante il derby contro il Prato. Le condizioni dei due arancioni non sembrano preoccupare più di tanto lo staff medico arancione. La squadra ha ripreso ad allenarsi in vista della sfida di domenica al Melani contro il Fanfulla (ore 14.30) formazione che in classifica si trova due punti sotto la Pistoiese e reduce dalla sconfitta interna contro l’Imolese. Una partita da sfruttare per gli arancioni per mantenersi in scia con le altre squadre che in questo momento sono davanti e, cosa fondamentale, per non perdere terreno. La Pistoiese sta agendo di rincorsa e deve sfruttare ogni occasione per fare punti e soprattutto in casa non può permettersi passi falsi.

Maurizio Innocenti