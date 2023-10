Butera Clinic Nico Ponte Buggianese vince all'esordio casalingo

All’esordio casalingo in campionato, arriva la prima vittoria della Butera Clinic Nico Ponte Buggianese, che supera (70-55) il Number8 San Giovanni Valdarno; le rosanero partono forte, ma le ospiti, nonostante le rotazioni ridotte, rispondono colpo su colpo. Sulla sirena Modini fa +3 al 10’, ma le locali faticano a trovare con continuità il canestro e concedono troppo in difesa. Risultato? Sorpasso ospite alla pausa lunga. Al rientro in campo, però, Nerini e Giglio Tos trovano il primo break della partita. Il Number8 reagisce, ma non basta: nel quarto finale la Nico accelera e scappa via. "Primo tempo contratto – commenta coach Rastelli – in attacco eravamo macchinose e in difesa troppo permissive; questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare. Decisamente meglio nella ripresa, con un buon ritmo"