Anche per la Pistoiese è fatal-Corticella

CORTICELLA

2

PISTOIESE

1

CORTICELLA (4-4-2): Bruzzi; Mambelli, Cudini, Chmangui, Ercolani (Bonetti 26’st); Menarini (Casazza 42’st), Oubakent (Lahrib 24’st), Sabek, Marchetti; Trombetta (Leonardi 30’st), Farinelli (Amayah 45’st). A disp: Cinelli, Bonfiglioli, Arnofoli, Ferraresi. All. Miramari.

PISTOIESE (4-3-1-2): Valentini; Vassallo, Davì, Viscomi (Biagioni 25’st), Arcuri; Mehic, Caponi, Andreoli (Macrì 8’st); Florentine (Boccardi 25’st); Barzotti (Martin Gomez 32’ pt), Di Biase (Barbuti 31’st). A disp: Urbietis, Basani, Martic, Evangelista, Sighinolfi. All. Consonni.

Marcatori: Mambelli (36pt); Farinelli (34’st); Caponi (46’st). Arbitro: Teghille di Collegno.

La giornata negativa arriva sempre durante una stagione alla Pistoiese purtroppo è capitata quando non sarebbe dovuta arrivare. A cinque giornate dalla fine del campionato con un primato da difendere con le unghie e con i denti e sapendo che la Giana Erminio avrebbe giocato il giorno dopo, incappare nella peggiore prestazione dell’anno non era proprio auspicabile e invece è successo. Gli arancioni contro il Corticella sono andati fuori giri, un black out totale costato la sconfitta per 2-1. E chissà, forse anche la vetta: la sopremo soltanto oggi. Di sicuro, dopo la beffa di due anni fa all’Aglianese, gli emiliani hanno rovinato la festa anche agli arancioni.

I padroni di casa partono senza nessun timore reverenziale e nel giro di 10 minuti colleziona due palle gol con Farinelli, il cui tiro a giro finisce di poco sopra la traversa e con Cudini che su angolo sfiora il palo con un gran colpo di testa. La Pistoiese è in difficoltà, lenta, imprecisa, prevedibile, in netto affanno tanto da non riuscire a creare un’azione degna di nota, anzi, a dire il vero non si registra un solo tiro in porta da parte degli arancioni. Il Corticella è padrone della partita gestisce il gioco a piacimento, ogni volta che si presenta dalle parti della porta arancione riesce sempre a creare qualche pericolo e al 36’ raccoglie i frutti passando meritatamente in vantaggio con Mambelli bravo ad impattare di testa un cross dalla sinistra e mettere alle spalle di Valentini. La Pistoiese ad inizio ripresa dà la sensazione di avere un piglio diverso tanto che al 15’ ha l’occasione giusta per pareggiare con Martin Gomez, ma l’attaccante arancione tutto solo davanti alla porta sbaglia clamorosamente calciando addosso a Bruzzi. Una sensazione che si rivela un fuoco di paglia perché gli arancioni proprio non ci sono. Chi invece è pienamente dentro la partita è il Corticella che prima fa le prove del raddoppio con Oubakent e poi al 34’ trova il gol con Farinelli che approfitta di un pasticcio della difesa arancione per battere per la seconda volta Valentin. La Pistoiese carica a testa bassa, una reazione di orgoglio e di nervi che portano Caponi al 46’ ad accorciare le distanze. Una reazione tardiva per pensare di rimettere in sesto una partita in cui la Pistoiese non è mai entrata.

Maurizio Innocenti