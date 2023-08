Aglianese, in attesa di Maraia ecco il primo botto: preso il mediano ’pro’ Marino

L’Aglianese mette a segno il primo colpo di mercato e il nome conferma le ambizioni della società perché in neroverde arriva Roberto Marino, un centrocampista classe 1998 che ha giocato sempre in serie C nelle ultime sei stagioni, a Messina, dove ha disputato l’ultimo campionato con 35 presenze e 3 gol, al Seregno nella stagione precedente (23 presenze e due reti) e prima per due anni nel Fano e altri due nella Reggina. In grado di giocare sia come centrale che come mezzala Marino è destinato probabilmente a costituire il perno della linea mediana. In attesa che venga ufficializzato l’ingaggio dell’allenatore Ivan Maraia, che nel frattempo ha rescisso il contratto con la Lucchese, il direttore sportivo dell’Aglianese Fabrizio Salvadori sta lavorando senza sosta per mettere a disposizione del nuovo tecnico un organico conforme alle sue idee di gioco e alle ambizioni della società. La rosa è tutta da costruire e sicuramente c’è da attendersi nei prossimi giorni una serie di annunci di nuovi acquisti, che verranno formalizzati dopo l’ufficializzazione del nuovo allenatore. Tra i sostenitori neroverdi c’è molta attesa per la formazione della nuova squadra. Nel frattempo il club neroverde ha reso nota la sede del ritiro dove si terrà la preparazione pre-campionato. La squadra partirà mercoledì prossimo 2 agosto per raggiungere la località di Riolunato in provincia di Modena, un paesino a circa 700 metri di altitudine nella zona del Frignano, vicino a Pavullo. I neroverdi alloggeranno presso l’Hotel Cimone e lavoreranno agli ordini del nuovo allenatore prima del ritorno ad Agliana previsto per domenica 13 agosto.

Giacomo Bini